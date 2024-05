Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs am Donnerstag, 16. Mai, werden am Nachmittag und in den Abendstunden Straßen in der Innenstadt gesperrt. Daher werden laut Stadtwerke Kaiserslautern einige Buslinien umgeleitet. Das betrifft die Linien 105 und 107 ab Stadtmitte in Richtung Hauptbahnhof von 16 bis etwa 19.30 Uhr und in Gegenrichtung von 16 bis etwa 21 Uhr. Die Haltestellen in der Eisenbahnstraße werden laut Stadtwerke nicht angefahren. Auf der Linie 117 entfallen nach 17.30 Uhr die Fahrten ab PRE-Park zum Hauptbahnhof.