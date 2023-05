Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Regeln in Kopf? Oder besser aufgeschrieben? Na dann kann’s ja losgehen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Sollte selbiger gerade abhanden gekommen sein, hier zwei, drei kleine Starthilfen: Auf Youtube ganz einfach „Stan & Laurel“ eingeben, und schon kann man sich die schönsten Dick & Doof -Szenen und Filme angucken. Simpler Humor zwar, aber wirkungsvoll. Und auch mein altes Faible für „The Munsters“ kann ich einmal mehr nicht verhehlen. Schön verrückt da alles. Fast wie im richtigen Leben.

Immer wieder sieht man in der Eisenbahnstraße Leute, die sich in die Betrachtung der Kunstplakate in den Schaufenstern des Ex-C&A vertiefen. Schöner