Metal-Fans müssen nicht unbedingt auf die großen Rock-Festivals im Sommer warten, um gute Bands live zu erleben. Das geht, wenn auch in ungleich kleinerer Dimension, schon früher und findet dann auch gar nicht so weit weg statt.

Am Samstag, 27. April, geht im nahen Hochspeyer zum vierten Mal das „Metal Garage“-Event über die nicht ganz alltägliche Bühne in einer Autowerkstatt. Angefangen hatte alles im Jahr 2018, als Andreas Eberle, Rock-Fan und Firmeninhaber von „Karosseriebau Eberle“, zu seinem runden Geburtstag eine Coverband zur Party vor Ort engagierte. Der Auftritt kam an, die Konzert-Idee wurde weitergedacht und mit Originalbands schließlich fortgeführt. Fast auf den Tag genau ein Jahr später fand dann dort, wo sonst die Autos im Mittelpunkt stehen, das erste „Metal Garage“-Festival statt – sozusagen unter dem Motto „Rock-Bühne statt Hebebühne“.

Für das aktuelle Event stehen nun fünf Metal-Bands auf dem Programm, allesamt Quintette mit reicher, zum Teil über mehrere Jahrzehnte gehender Bühnenerfahrung.

Fünf Quintette in der Werkstatt

An jenem langen Abend werden den Schwermetall-Fans demnach einheizen: Die bekannten Bands Wizard aus Bocholt (seit über 30 Jahren im Dienst des Heavy Metal) und die Gruppe Rebellion (zehn Alben und ungezählte Auftritte im In- und Ausland – beide haben sogar einen Eintrag bei „Wikipedia“), dazu die bewährten Jungs von Iron Echo (jetzt zum dritten Mal dabei), die aus Lörrach stammende Band Aeonblack und nicht zuletzt die Gruppe Rose’n (die ebenfalls auf eine beeindruckende, bereits im Jahr 1987 beginnende Geschichte zurückblicken kann) mit aktuell Sängerin Annett in vorderster Bühnenlinie.

Termin

Veranstaltungsort des kleinen Festivals ist „Karosseriebau Eberle“ in Hochspeyer. Die Konzerte beginnen am 27. April um 17 Uhr, Eintrittskarten (zurzeit nur noch wenige) sind direkt in Hochspeyer oder über facebook zu bekommen. Details über das „Metal Garage“-Festival und die Tickets gibt es über die neue Website zum Event www.metal-garage.de