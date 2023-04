Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest spricht momentan nicht viel für den 1. FC Kaiserslautern. In den beiden Heimspielen am Samstag (16.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Gießen Pointers und am Mittwoch (20 Uhr) gegen die Saarlouis Sunkings muss das Schlusslicht zwingend punkten. Doch ausgerechnet jetzt hat das Verletzungspech erbarmungslos zugeschlagen.

Spitzenreiter Gießen (36 Punkte) ist eine von nur drei Mannschaften, die bislang sämtliche Spiele absolviert hat. Verfolger Ludwigsburg (30) hat drei, der Tabellendritte MTV Stuttgart (30)