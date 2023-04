Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am siebten Spieltag der Oberliga trifft die U21 des 1. FC Kaiserslautern auf einen Gegner aus dem oberen Tabellenbereich. Das Team von Trainer Peter Tretter empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den Ligazweiten FC „Blau-Weiß“ Karbach. Der Gast kommt mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge. Aber auch die U21 hat zuletzt gepunktet.

Bei 3:0-Sieg über den TSV Emmelshausen am vergangenen Wochenende bekam das Team von Coach Tretter Verstärkung aus dem Profikader des 1. FC Kaiserslautern. Ob das auch gegen Karbach der