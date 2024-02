Das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC (Anpfiff: 13 Uhr) am Samstag ist von der Polizei als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft worden. Daher kann es in Kaiserslautern zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Im und um das Fritz-Walter-Stadion gilt ein Alkoholverbot.

Die Polizei kündigt an, bei Bedarf eine Trennung rivalisierender Fans vorzunehmen. Dies kann vor und nach der Partie zu zeitlich begrenzten Verkehrsbeeinträchtigungen um das Stadion und im Stadtgebiet führen. Laut Polizei könne es beispielsweise zu kurzzeitigen Sperrungen von Straßen kommen, insbesondere im Bereich des Elf-Freunde-Kreisels und der angrenzenden Unterführung. Die Polizei unterstreicht, dass sie in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen tolerieren werde und konsequent gegen Personen vorgehe, die sich nicht an die Regeln halten. Außerdem ruft sie die Fans dazu auf, auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten.

Stadt erlässt Alkoholverbot

Die Stadt hat zudem für den Bereich in und um das Stadion ein Alkoholverbot erlassen, das am Samstag von 10 bis 16 Uhr gilt. Betroffen sind die Bereiche rund um den Hauptbahnhof, den Elf-Freunde-Kreisel, die Kantstraße, Bremerstraße, Barbarossastraße, Logenstraße, Zollamtstraße und andere Straßen sowie weite Teile des Betzenbergs. Dort ist der Verkauf und der Konsum von Alkohol außerhalb von geschlossenen Räumen und außerhalb der Freisitze untersagt. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist dort verboten.

Polizei rät zu frühzeitiger Anreise

Wer mit dem Auto zum Spiel anreist, sollte nicht im Bereich um das Stadion nach Parkplätzen suchen, rät die Polizei. Stattdessen sollten insbesondere Heimfans den Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost nutzen. Auch von der RPTU pendeln Busse zum Stadion. Gästefans wird empfohlen, über die A6 nach Kaiserslautern anzureisen und dort den Parkplatz Messeplatz anzusteuern. Von dort aus erreicht man das Stadion in 15 Minuten zu Fuß. Aufgrund der Anstoßzeit am Samstag ist mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Polizei empfiehlt allen Fußballfans – etwa 48.000 Zuschauer werden erwartet – daher ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Für Heimfans, die mit dem Zug anreisen, biete sich zwischen Stadion und Hauptbahnhof die Kantstraße als alternativer Fußweg an. Für die An- und die Abreise setzt die Deutsche Bahn einen Sonderzug aus Richtung Karlsruhe ein.

Zur Überwachung der Veranstaltung wird die Polizei Drohnen und Hubschrauber im Einsatz haben.