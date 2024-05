Auch wenn es am Samstagabend mit der Pokalsensation nicht geklappt hat, wird die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern am heutigen Sonntag auf dem Stiftsplatz empfangen. 7000 Menschen finden dort Platz. Einlass ist ab 13 Uhr.

Mit dem Einlass beginnt auch das Rahmenprogramm mit einem Moderator sowie einem DJ. Ab 15 Uhr wird die Band Fused auf der Bühne aufspielen, ehe im Laufe des Nachmittags die beiden Stadionsprecher Horst Schömbs und Holger Schröder aus Berlin dazu stoßen. Die Mannschaft wird gegen 17 Uhr auf der Bühne erwartet, im Anschluss ist dann laut Stadt noch mal Musik angesagt, ehe das Programm gegen 20 Uhr enden wird. Wie schon am Samstag sind wieder maximal 7000 Zuschauer auf dem Stiftsplatz zugelassen. Für gehbehinderte Menschen sowie für Familien mit Kindern sind eigene Bereiche vorgesehen.

Keine Anreise mit der Bahn, dafür Shuttlebusse

Weil wegen Arbeiten an der Strecke das gesamte Wochenende keine Züge nach Kaiserslautern fahren, sollten Besucher von einer Anreise mit der Bahn absehen. Es verkehrt lediglich ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Stadtwerke Kaiserslautern bieten am Sonntag allerdings einen kostenlosen Shuttleservice zwischen dem Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell im Osten und der Stadtmitte an, so die Stadt. Die Busse verkehren voraussichtlich zwischen 12 bis 20 Uhr und halten in beiden Fahrtrichtungen auch am Messeplatz, wo die Maikerwe stattfindet. Wer selbst in die Innenstadt fahren möchte, sollte beachten, dass die Spittelstraße am Wochenende während der Veranstaltungszeiträume voll gesperrt wird, informiert die Stadtverwaltung.