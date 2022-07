Weiterhin gut in der Erfolgsspur im Jugend-Kart-Slalom ist Christian Siegrist aus Kaiserslautern. Beim Wettbewerb in Kirchheimbolanden mit zwei Läufen zur ADAC-Pfalzmeisterschaft belegte der schnelle Pilot aus der Barbarossastadt in der Klasse der Jahrgänge 2004/06 jeweils den zweiten Platz.

In der ersten Wertung war es mit einem Rückstand von zwölf Hundertstelsekunden recht knapp, aber auch in zweiten Lauf fehlten nur acht Zehntel Sekunden zum Sieg. Damit dürfte er sich zumindest die Vize-Pfalzmeisterschaft in dieser Altersgruppe gesichert haben. Zunächst wurde Aaron Mang aus Frankelbach in der ersten Wertung auf Rang drei in der Klasse der Jahrgänge 2007/08 geführt, ehe es eine schöne Geste gab. Er und sein Betreuer Ralf Steitz vom 1. Rallye-Club „Barbarossa“/Vespa-Club 59 Kaiserslautern machten die Verantwortlichen auf einen Fehler aufmerksam, der mit zwei Sekunden Zeitzuschlag geahndet wird. Damit war es dann nur noch Rang sieben. „Der Platz ist mir in einer solchen Situation egal, es geht hier um die Fairness“, so der Nachwuchspilot. Dass er diesen Jugendsport beherrscht, bewies er mit Platz zwei in der weiteren Wertung. Sein Rückstand betrug lediglich 79 Hundertstelsekunden.