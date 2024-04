Jetzt kann er aufatmen und den Terminen nachgehen, die er hat aufschieben müssen: Nach dem Abitur am Hohenstaufen-Gymnasium freut sich Fabian Schier, wieder mehr Zeit für sein Hobby zu haben. Seine Leidenschaft gehört einer Modelleisenbahn von Märklin. Die hat er in seinem Zimmer aufgebaut. Dort hat sie ihren festen Platz und beansprucht ein Drittel des Raumes. „Ein Kindheitstraum“, sagt der 18-Jährige, der sich vorgenommen hat, auch mal einen Blick auf die Anlage der Modellbahn im Bachbahnmuseum in Erfenbach zu werfen.

Auf das Hohenstaufen-Gymnasium lässt Fabian Schier nichts kommen. Auch wenn er sich als Schüler der Mittelstufe im Umgang mit seinen Mitschülern schwergetan habe. Das habe sich jedoch in der Oberstufe gebessert. Zu Klassenkameraden und zu Lehrern habe sich eine prima Beziehung entwickelt, spricht er von einem lockeren Verhältnis. „Wir haben uns über Hobbys und privat ausgetauscht“, blickt er auf unterhaltsame Kursabende zurück. Latein, Mathematik und Informatik waren seine Leistungsfächer. Eigentlich hätte er statt Latein lieber Physik gewählt, doch solch eine Kombination sei nicht möglich gewesen.

Berufsziel: Verkehrsingenieur

Dass Fabian neben seiner schulischen Leistung, für die er 860 von 900 möglichen MSS-Punkten eingefahren hat, in naturwissenschaftlichen Disziplinen zu punkten weiß, hat er mit der Teilnahme an Wettbewerben in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik unter Beweis gestellt – und es bis zur Bundesebene gebracht. „Wir hatten viele engagierte Lehrer“, sagt er. Noch heute bedauert er den vorzeitigen Tod seines früheren Informatiklehrers Klaus Merkert.

Was liegt bei einem Freund der Eisenbahn näher, als sich später auch beruflich mit dem Verkehrswesen zu befassen? Zum Wintersemester beabsichtigt Fabian Schier, in Dresden das Studium Verkehrsingenieurwesen aufzunehmen. „Verkehrswesen reizt mich seit Langem. Verkehrsingenieure haben viele Einsatzmöglichkeiten“, weiß er, etwa im Bahn- und Busverkehrswesen sowie bei Behörden. Jetzt freut sich Fabian Schier auf ein neues Leben als Student. Auch wenn er es sich noch nicht richtig vorstellen kann, fern der Familie alleine zu leben. Er will sich treiben lassen.