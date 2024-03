Die Luft wird im Tabellenkeller immer dünner für den TuS. Da kommt mit dem Tabellendritten Bad Kreuznach nicht gerade eine leichte Aufgabe um die Ecke.

Viel fehlte nicht, und der TuS Hohenecken hätte im ersten Verbandsliga-Spiel nach der Winterpause einen Sieg gelandet. Am Ende sprang für die stark abstiegsbedrohte Truppe aber nur ein Unentschieden heraus. Aufgrund der dadurch noch prekärer gewordenen Situation zählt für den TuS am Sonntag (15.15 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Bad Kreuznach nur ein Sieg.

Das Remis im Abstiegsduell beim SV Hermersberg brachte die Hohenecker nicht wirklich weiter. Abgeschlagen verharren sie mit mageren 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Immerhin gelang es ihnen aber zu punkten, nachdem sie sich mit drei Niederlagen in Folge in die Winterpause verabschiedet hatten. Harry Milster, der Leiter der Fußballabteilung des TuS Hohenecken, lobte die Mannschaft für ihre kämpferische Einstellung und sieht noch Chancen, dass „sein TuS“ die Kurve kriegt. Wie es die Hohenecker verkraftet haben, dass sie in Hermersberg 2:0 führten und sich in der turbulenten Schlussphase doch noch zwei Gegentreffer einfingen, wird sich am Sonntag zeigen.

Für Bad Kreuznach geht’s auch noch um eine Menge

Sie treffen dabei auf einen Gegner, für den es in dieser Partie ebenfalls noch um eine Menge geht. Auf dem dritten Tabellenplatz stehend, wird das Team aus Bad Kreuznach alles daransetzen, um in Hohenecken voll zu punkten und so dem Ligazweiten Viktoria Herxheim auf den Fersen zu bleiben. Drei Punkte trennen die Eintracht von den Südpfälzern, die als Aufsteiger eine bemerkenswerte Runde spielen.

Am vergangenen Wochenende eröffnete das Bad Kreuznacher Team den zweiten Saisonteil mit einem 3:0-Sieg über den FK Pirmasens II. Das Führungstor erzielte Goalgetter Deniz Darcan, der damit seine Trefferzahl auf 16 erhöhte und in der Torschützenliste hinter Florian Zimmer (20) vom Spitzenreiter SC Idar-Oberstein den zweiten Platz belegt. In Marc-Michael Nauth hat die Eintracht noch einen weiteren Spieler in ihren Reihen, der mit acht Treffern schon mehr Tore erzielt hat als der beste Torschütze der Hohenecker, Enrico Wolf (7).

Im Hinspiel gelang es dem TuS immerhin, einen Punkt zu erobern. Ein Unentschieden im Rückspiel wäre aber wohl ein weiterer Schritt in Richtung Abstieg.