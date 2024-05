Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) veranstaltet in Kaiserslautern und in Landau eine Woche mit Infoständen, Vorträgen und Aktionen rund um das Thema nachhaltige Mobilität.

Am Montag, 3. Juni, startet das Programm in Landau mit einem Vortrag von Gerhard Reese, Professor für Umweltpsychologie an der RPTU. In den nächsten Tagen werden weitere Referenten – beispielsweise Werner Schreiner und Walter Herzog vom BUND – vor Ort sein und über den vierspurigen Ausbau der B10 sprechen. Der Landauer Bürgermeister Lukas Hartmann spricht am Donnerstag über die Verkehrswende in einer mittelgroßen Universitätsstadt. An Infoständen auf dem Landauer Campus laden unter anderem der BUND und der Verkehrsbetrieb VRN zum Gespräch ein.

„Ein wichtiger Schritt“

„Diese Veranstaltung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, findet Tobias Röhr, der Referent für Nachhaltigkeit an der RPTU in Kaiserslautern. Auch in Kaiserslautern haben die Veranstalter ein Programm zur Woche der nachhaltigen Mobilität erarbeitet. Am Dienstag, 4. Juni, werden von 11 bis 14 Uhr an Ständen auf dem Campus Vertreter der Stadtwerke, des BUND, von Klimalautern, von Unisport, der Polizei, des ADFC, des Lehrstuhls für Elektromobilität und des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) zum Gespräch bereitstehen. Am Mittwoch wird Professor Wilko Manz, Leiter des Institutes für Mobilität und Verkehr an der RPTU, über die „(nachhaltige?) Zukunft unserer Mobilität“ sprechen. Weiter geht es am Donnerstag mit einem Vortrag von Sebastian Peine, dem Verkehrsreferenten des Asta in Kaiserslautern. Er wird über die Möglichkeit einer neuen Bahnstrecke von Kaiserslautern über Mainz zum Frankfurter Flughafen sprechen. Alle Vorträge können auch über die Website der RPTU gestreamt werden.

Es gehe den Veranstaltern darum, „Alternativen aufzuzeigen und das Bewusstsein der Besucher zu schärfen“, sagt Röhr. Bisher gibt es an der Universität einen „Lehrstuhl für Elektromobilität und besonders jetzt arbeiten wir mit der SWK zusammen, doch es muss definitiv noch mehr passieren“, sagt der Referent für Nachhaltigkeit. „Auch Externe sollen bei diesem Thema abgeholt werden, denn die Mobilitätswende geht jeden etwas an.“

Weitere Veranstaltungen geplant

Die Veranstaltung sei „definitiv ein Gruppenprojekt“, betont Röhr. Neben RPTU-Mitarbeitern wirken auch Studenten mit. Auch in Zukunft wolle die RPTU etwas für die nachhaltige Mobilität tun – die Aktionswoche soll jährlich stattfinden und auch an der europäischen Mobilitätswoche im September will sich die Universität beteiligen. „Meine Aufgabe ist es, den Aspekt der Nachhaltigkeit an der Uni voranzubringen“, sagt er und verweist auf die Aktion „Mein Erlebnis: Umweltfreundlich mobil“, bei der seit dem 27. Mai und noch bis zum 6. Juni Teilnehmer ein Foto mit passender Kurzgeschichte über ein positives Erlebnis zu nachhaltiger Mobilität in Landau oder in Kaiserslautern einsenden und Sachpreise wie Bücher oder Gutscheine gewinnen können. Die Preisverleihung bildet auch den Abschluss der Aktionswoche. Sie findet an beiden Standorten am Freitag, 7. Juni, um 11 Uhr statt.

Info

Die vollständige Programmübersicht ist auf der Nachhaltigkeits-Webseite der RPTU unter rptu.de/nachhaltigkeit zu finden. Dort ist auch der Link zum Streamen der Vorträge zu finden.