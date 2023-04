Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine saubere Stadt wünschen sich wohl alle. Aktiv etwas dafür tun wollen in dieser Woche rund 3900 Freiwillige, die sich dem Aufruf der Stadtbildpflege Kaiserslautern zur „Lauterer Kehrwoche“ angeschlossen haben. Vor allem Schulen und Kitas sind dabei; so waren zum Auftakt am Montagnachmittag vor allem Kita-Kinder in der Altstadt unterwegs.

Der Flaschenverschluss weigert sich vehement. Das kleine Plastikteil hat sich zwischen die Pflastersteine am St.-Martins-Platz gesetzt und will partout nicht von dort weichen, so sehr sich Henry auch