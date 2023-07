Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tut ein Politiker im Ruhestand? Eigenlobeshymnen diktieren wie Cäsar oder den Wildbestand dezimieren wie Pfalzgraf Casimir? Wälder abholzen wie Wilhelm II. oder Rosen züchten wie Adenauer? Kaiserslauterns einstiger Landrat Rolf Künne hat sich aufs Dichten verlegt. Soeben erscheint sein erstes Büchlein „Heiter gereimt“.

Der Titel deutet an, was auf 228 Buchseiten zu erwarten ist. Rolf Künne will „Freude und Spaß machen, zum Schmunzeln oder gar zum Lachen bringen“. Wer den gebürtigen