Pflicht erfüllt: Drittligist TuS Dansenberg hat sich am Samstag in der Pokalrunde gegen den in allen Belangen unterlegenen VfL Gummersbach II mit 32:25 (19:11) durchgesetzt und ist nun alleiniger Tabellenführer der Gruppe C. Die Vorentscheidung fiel bereits vor dem Seitenwechsel, als die Gastgeber über 14:9 auf 19:11 davonzogen.

Der nie gefährdete Sieg im letzten Heimspiel der Saison 2021/22 bot einen würdigen Rahmen für die im Anschluss vorgenommene Verabschiedung von insgesamt sechs Spielern: Rechtsaußen