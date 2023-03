Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Schopp erwischte am zweiten Oberliga-Rundenkampftag in Landau einen guten Tag, richtete sich behaglich auf Tabellenplatz drei ein. Der SV Bruchmühlbach ließ Ringe liegen und verlor die Tabellenführung. In der Pfalzliga bleibt der SV Bruchmühlbach Spitzenreiter.

Die Bogenschützen des SV Schopp, das Team um Ines und Ottmar Krehbiehl, zog beim Start in den zweiten Wettkampftag der Oberliga in der Landauer Halle alle Register. Die Schopper besiegten die