Es ist eine Berufung und auch eine Herzenssache: Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld bestreitet, ist Erich Huber natürlich in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter des 1. FC Kaiserslautern dabei. Dann wird er sich an dem Tag, an dem auf dem Betzenberg auch an die sensationelle Meisterschaft von 1998 erinnert wird, wieder um die gehandicapten Fans beider Mannschaften kümmern.

Seit 2016 ist Erich Huber, der vor nicht allzu langer Zeit 70 Jahre alt wurde, beim FCK offiziell in der ehrenamtlichen Funktion des Behindertenbeauftragten unterwegs. Doch schon sehr viel länger engagiert