Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war nicht nur ein Konzert, es war zugleich auch geradezu so etwas wie ein Familientreffen: Das internationale Bandprojekt Shaian kam am Samstagabend fast acht Jahre nach seiner Gründung an dem Ort zusammen, an dem einst alles begann.

Weitab vom Trubel des zeitgleich stattfindenden Altstadtfestes, aber mit mindestens genauso viel Lebendigkeit, guter Laune und in Sachen Musik hoher Qualität zelebrierten viele der Originalmitglieder von