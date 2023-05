Außerordentlich erfolgreich gestaltete sich das Wochenende für die höherklassigen Tennismannschaften der Region. Fast alle Teams starteten mit einem Sieg in die Saison.

Die Herren von RW Kaiserslautern (im Bild Jerome Anthony Iaconi) bezwangen in der Verbandsliga SW Bad Dürkheim mit 8:1, die Damen des Park TC Siegelbach taten es ihnen mit einem 7:2-Erfolg beim TSC Mainz II gleich. Lediglich für die Damen des 1. TC Weilerbach setzte es gegen SW Landau eine Auftaktniederlage. In den Altersklassen feierten die drei Teams von RW Kaiserslautern Siege. Die Herren 50 in der Regionalliga bezwangen den TC Gundelfingen mit 5:4, Damen 60 (Südwestliga Nord) und Herren 60 (Oberliga) waren jeweils mit 5:1 erfolgreich. Und auch die Damen 30 des 1. TC Otterberg (5:4 beim TC Asbach) und Damen 40 des TC Caesarpark (6:3 gegen RW Boppard) gestalteten ihr Oberligawochenende positiv.