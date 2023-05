Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Kampf um einen Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga berechtigt, darf der TuS Dansenberg in den restlichen Spielen nicht mehr viel anbrennen lassen. Das Westpfalz-Derby am Samstag (18 Uhr) beim SV 64 Zweibrücken ist das erste von sechs Endspielen für die Mannschaft von Interimscoach Marco Sliwa.

Zweibrücken belegt zurzeit den siebten Tabellenplatz. Um den drohenden Gang in die Abstiegsrunde noch zu verhindern, muss die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher bis zum Ende der regulären Saison