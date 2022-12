Es war eine Institution im Unionsviertel von Kaiserslautern. Nach 21 Jahren wird „Die Bohne – Café & Accessoires“ am 30. Dezember schließen. Möglich, dass ein Nachfolger in Sicht ist, doch wahrscheinlich nicht am Standort in der Pirmasenser Straße 4.

Nur noch wenige Tage und „Die Bohne“ im Wohlfühlviertel von Kaiserslautern wird vorerst der Vergangenheit angehören. „Ausverkauf“ heißt es in großen Lettern auf dem Schaufenster. „Ich werde 72 und habe die Kraft nicht mehr“, gesteht Inhaber Walter Revilloud, der den von Kaffeeliebhabern kleinen Laden zusammen mit seiner Ehefrau Carmen führt.

Walter Revilloud übernahm im April 2016

Im April 2016 hatte er das Geschäft von Olaf Teuchert übernommen. Der war gelernter Koch und Gastronom aus dem Rheinland und hatte den Verkaufsraum, der zuvor eine Metzgerei und einen Naturkostladen beherbergte, für sich und seine Leidenschaft als Kaffeegenießer entdeckt. In Walter Revilloud hatte er einen ebenbürtigen Nachfolger gefunden.

„Nach 45 Jahren Informatik hatte ich die Nase voll und wollte noch etwas anderes machen“, so der aus der französischen Schweiz stammende Kaffeeliebhaber. „Das Konzept war toll, die ,Bohne’ war ein Highlight in Kaiserslautern.“ Der Laden dürfe nicht kaputtgehen, erinnert sich Revilloud an Aussagen von Stammgästen.

So wie sein Vorgänger hat sich auch der Datenspezialist zusammen mit seiner Frau in die Materie des manufakturgerösteten Kaffees eingearbeitet, hat sich nach Neapel aufgemacht, um dem Geheimnis des bei Kaffeegenießern beliebten „Caffé Salimbene“ auf die Spur zu kommen. „Der Salimbene Napoli ist eine der besten Kaffeesorten. Nicht zu vergleichen mit Lavazza, einer industriell gerösteten italienischen Kaffeesorte.“

An dem Ladenkonzept seines Vorgängers hat Revilloud wenig verändert. Die helle schwere Holztheke mit der „Elektra“, einer im Retrostil gefertigten italienischen Espressomaschine der Belle Epoque, dem Rolls Royce unter den Kaffeemaschinen, hat er übernommen: eine Siebträgermaschine, deren blitzblanke Messingkuppel von einem verchromten Sandgussadler verziert wird.

Online-Handel soll weitergehen

Kaffeeliebhaber haben die Auswahl unter 14 Kaffeesorten, die, nach Wahl frisch gemahlen, aufgebrüht werden. Kleine Tische mit Kaffeehausstühlen laden zum Verweilen ein. Zwei Kaffeeschütten im Jugendstil und etliche alte Hand-Kaffeemühlen haben ihren Platz in dem Laden. In Verkaufsregalen warten bis zu 40 Kaffeesorten einschließlich Kakao und Tartuffi in Geschmacksrichtungen wie Limone, Amaretto, Pistacchio oder Cappuccino, entdeckt zu werden. Noch einmal hat Carmen Revilloud, deren frisch gebackener „Russischer Zupfkuchen“ ein Gedicht ist, der „Bohne“ mit rot-weißen Sitzbezügen ein vorweihnachtliches Flair verpasst. „Wir haben viel Herzblut in unser Geschäft gesteckt.“

Den Online-Handel, den der Informatiker sich mit 3600 Kunden aufgebaut hat, will er weiterführen. Ebenso sein Kaffeelager in Erlenbach, wo er zu Hause ist. Was er nicht mehr kann, sind die schweren Kartons mit den Kaffee-Packungen von Haus zu Haus schleppen. „Ich werde älter und will aufhören.“

Eigentümer möchte den Laden verkaufen

Nicht leicht sei es, einen Nachfolger für die „Bohne“ zu finden, räumt er ein. Der Eigentümer des Ladengeschäfts wolle die Ladenfläche von 70 Quadratmeter verkaufen. Doch bei der Höhe des Preises sei es schwer, einen Käufer zu finden. Ein Interessent, der sich vorstellen kann, die „Bohne“ weiter zu betreiben, sei ihm bekannt. „Die müsse Rahmenbedingungen stimmen.“ Doch ganz ohne Hoffnung ist Walter Revilloud nicht.

Verwendung für die Theke und die „Elektra“-Kaffeemaschine hat das Ehepaar im Zentrum der Freien Evangelischen Gemeinde Kaiserslautern in der Denisstraße. Dort wollen die beiden zu besonderen Anlässen auch ihren Kaffee ausschenken.