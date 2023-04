Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: Wenn Fernando Santos am Samstag, 18 Uhr, via Bildschirm nach München blickt, wird er dem Spiel entgegenfiebern, dessen beide Nationalmannschaften ihm viel bedeuten. „Ich verdanke Deutschland alles und fühle mich wie in Deutschland geboren.“ Dabei stammt der 56-Jährige aus einem Ort bei Porto, einer Küstenstadt im Nordwesten Portugals.

„Ich kann das in Worten nicht erklären. Ich gewinne so oder so. Ich freue mich für beide.“ Wenn Fernando, so nennen ihn nicht nur seine Landsleute im Lokal der FCK-Portugiesen,