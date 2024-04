Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Johannespassion des Thomaskantors Johann Sebastian Bach ist längst Inbegriff für die würdige Feier des höchsten protestantischen Feiertages und wird in diesen Tagen 300 Jahre alt. Zum Geburtstag machte der Kammerchor Landstuhl diesem monumentalen, knapp zweistündigen Werk ein famoses Geschenk und zeigte sich bei der Aufführung am Karfreitag in der fast voll besetzten Heilig-Geist-Kirche Landstuhl als Spitzenensemble.

Unter Leitung von Heribert Molitor begeisterte der Kammerchor zusammen mit Orchester und Solisten auf der ganzen Linie. Eine Sternstunde der Musik.

Der letzte Ton des Schlusschors „Ach