In der Reihe „Wednesday Jazz+Blues+Co“, einer Kooperation der VHS Kaiserslautern mit der Old Jazz Union, gastierte in der Friedenskapelle das außergewöhnliche Duo BoneGuitar Monnem mit Matthias Lassen (Gitarre) und Max Strauch (Posaune und Gesang). Posaune und Gitarre! Das geht doch nicht. Oder doch?

Der Sage nach lassen sich mit der Posaune Mauern zum Einsturz bringen. Wohingegen die Gitarre einerseits zart besaitet klingt, andererseits aber auch als E-Gitarre ein 100-Phon-Inferno entfesseln