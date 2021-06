Für die Trauerfeier für Norbert Thines am Mittwoch um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria sind im Außenbereich auf dem Marienplatz noch Plätze frei. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der Pfarrei möglich, unter Telefon 0631/13182. Das hat am Montag Pfarrer Martin Olf, der die Trauerfeier leiten wird, erklärt. Laut Olf wird es nach dem Requiem, das musikalisch von vier Solisten und einem Streichquartett umrahmt wird, drei Gedenkansprachen geben.

Für die Stadt Kaiserslautern, deren Ehrenbürger Norbert Thines war, wird Oberbürgermeister Klaus Weichel sprechen. Für den 1. FC Kaiserslautern ergreift der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Rainer Keßler, das Wort. Das Wirken von Norbert Thines für die Altenhilfe „alt – arm – allein“ würdigt deren Mitbegründer Hans-Joachim Redzimski. Vor der Kirche wird eine Videowand aufgebaut. Im Anschluss an das Requiem besteht für diejenigen, die vor der Kirche mitfeiern, die Möglichkeit, am Sarg Abschied zu nehmen. Der Sarg wird vorne in der Kirche aufgebaut. Die Trauerfeier wird auch von Steffen Kühn, Pfarrer von Maria Schutz, und Andreas Keller, Pfarrer von St. Martin, mitgestaltet. Es spielt das Kolping-Blasorchester. Die musikalische Leitung hat Maximilian Rajczyk. Die Feier sei in enger Abstimmung mit der Familie geplant worden, so Olf. Norbert Thines war am 7. Juni im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Trauerfeier wird zudem live im Offenen Kanal und via Internet unter folgendem Link übertragen: http://live.heiliggeist-kl.de.