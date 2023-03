Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt ist es offiziell: Sämtliche Klassen, von der Verbandsliga bis zur A-Klasse, werden in der Saison 2020/21 in zwei Staffeln aufgeteilt, Regelungen in den B- und C-Klassen treffen die Kreise in Eigenregie. Das hat der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) in dieser Woche beschlossen. Am gestrigen Freitag nun wurden in den einzelnen Fußballkreisen die jeweiligen Gruppeneinteilungen verabschiedet.

In der Landesliga West wurden die drei Teams aus der Region Kaiserslautern in die Gruppe Nord eingeteilt. So werden sich in einer Neuner-Gruppe der VfR Kaiserslautern, der VfB Reichenbach und der