Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kraftsportler des AC Kindsbach müssen umziehen. Anwohnern war das Training in der Halle am Hirtenpfad zu laut. Die neue Adresse ist in der Industriestraße, auf dem Gelände der Spedition Jochen Wasem. Die Renovierung läuft, AC-Vorstand Ernst Schäfer ist optimistisch.

So verbindend der Sport auch ist, Lärm führt oft zu Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. So auch in Kindsbach, wo nach langjährigen Protesten einiger Anwohner die AC-Trainingshalle