Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Digitalisierung an Schulen? Damit ist es oft nicht weit her. Nur schleppend werden die Bildungseinrichtungen für interaktiven Unterricht fit gemacht. Bis die Technik installiert ist, dauert es eben. Schulreferat und KL.digital gehen die Sache in der Stadt nun pragmatisch an.

Unkompliziert über drahtloses Netzwerk online recherchieren oder mal eben im Unterricht ein Youtube-Video zum aktuellen Thema zeigen? Das ist oft nicht möglich. Es war also schon vorher kein Geheimnis,