Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst kurios – in der Besetzung – und dann richtig furios: So empfing die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) Saarbrücken Kaiserslautern am Donnerstag beim Mittagskonzert À la carte die zahlreichen Besucher im Sendesaal des SWR.

Bei diesem dritten Mittagskonzert der Saison drehte sich alles um die Bratsche, auch Viola genannt. Sie ist die „große Schwester“ der Geige und im Gegensatz zu dieser als Sopranstimme