Auf seiner Abschiedstournee in der Verbandsliga lieferte der TuS Hohenecken sich einen Schlagabtausch mit dem TSV Gau-Odernheim. Am Ende musste sich der Tabellenletzte aber mit 3:5 (1:2) geschlagen geben. Drei Tore von Enrico Wolf reichten nicht.

Der 27. Ligaauftritt der Hohenecker war durch ein reizvolles Stürmerduell geprägt: Enrico Wolf, der erfolgreichste Torschütze des TuS, traf auf Fabio Moreno Fell, einen der besten und erfolgreichsten Angreifern der Liga. Zu seinen Spezialitäten gehört der Dreierpack. Der war ihm zuvor gegen den FK Pirmasens II gelungen. Und auch gegen Hohenecken traf er dreimal und erhöhte dadurch seine Trefferzahl auf 26. Womit er Platz zwei in der Torschützenliste der Liga belegt. „Fell ist ein richtig guter Stürmer, der über Topqualitäten verfügt und in einer höheren Liga spielen könnte.“ So lobte Benny Hassenfratz, der Trainer des TuS Hohenecken, den Goalgetter. Dass dieser binnen zweier Minuten Gau-Odernheim mit 2:0 in Führung schoss (28./30), führte Hassenfratz aber nicht nur auf die Klasse des Stürmers zurück. Sondern auch auf die eigene Verteidigung, die da „zu zaghaft“ zur Sache gegangen sei.

Danach setzte sich aber Enrico Wolf in Szene. Wenige Meter vor dem Tor kam er an den Ball und traf zum 1:2 (37.). In der zweiten Halbzeit waren gerade mal 40 Sekunden gespielt, als Wolf seinen zweiten Treffer erzielte. Flach in die Ecke. Nur eine Minute später war dann wieder Fell an der Reihe. Mit seinem dritten Treffer brachte er Gau-Odernheim erneut in Führung. Den Schlagabtausch setzte Wolf dann fort. Wie Fell erhöhte er seine Trefferzahl auf drei. Mit einem strammen Linksschuss ins lange Ecke gelang ihm das 3:3. Für den Außenstürmer war es bereits der 15. Treffer in der Liga.

Die Tragik der Hohenecker in dieser Partie war, dass sie in Enrico Wolf nur einen Torschützen in ihren Reihen hatten. Das Heimteam dagegen drei. Luca Dietrich erzielte das 4:3 (59.), und Tim Zimmermann das 5:3 (62.). Der TuS musste mit leeren Händen die Heimreise antreten und steht mit 20 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.