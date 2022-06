Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) baut die Grundlagenforschung in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) aus. Dazu wurde ein neues Labor an der Technischen Universität (TU) Darmstadt gegründet. Die Forschungsschwerpunkte liegen nach Angaben des DFKI in der Systemischen KI, der Kombination verschiedener KI-Bausteine zu komplexen, umfassenden KI-Systemen. In Darmstadt entstehen drei neue Forschungsbereiche der Einrichtung, die von den drei Professoren Jan Peters, Kristian Kersting und Carsten Binning geleitet werden. „Mit dem Labor in Darmstadt stärken wir gezielt die Grundlagenforschung im Bereich des maschinellen Lernens. Wir gewinnen international höchst renommierte Kolleginnen und Kollegen mit einem hervorragend vernetzen Umfeld hinzu, deren systemischer Ansatz perfekt zur ganzheitlichen KI-Philosophie des DFKI passt“, sagte Antonio Krüger, der Vorsitzende der DFKI-Geschäftsführung.