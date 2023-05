Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fünf Siegen in Folge musste sich der TuS Dansenberg am Samstag erstmals geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Kai Christmann unterlag der SG Leutershausen in eigener Halle mit 25:26 (13:14). Der Siegtreffer der Gäste fiel kurz vor Schluss durch einen Siebenmeter.

Als Gianluca Pauli zwölf Sekunden vor dem Ende an die Linie trat, hatte er die ganze Halle gegen sich. Ihm gegenüber stand Last-Minute-Neuzugang Matic Gercar, der bereits Mitte der ersten Halbzeit