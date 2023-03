Die Oberligarunde mit einem Sieg zu beenden, hatten sich die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern vorgenommen. Doch der Kreuznacher HC spielte da nicht mit. Mit 2:5 (0:1) mussten sich die Buchenlocher geschlagen geben, einem Gegner, der eine überragende Saison spielte und schon vorher als Meister feststand.

Auch wenn für sie die Partie nur noch von statistischem Wert war, gingen die Lauterer motiviert zur Sache. Sie wollten dem Meister die erste Saisonniederlage beibringen. Sie spielten dann auch recht gut mit, lieferten den Gästen vor allem in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe. „Wir hatten die besseren Torchancen“, bemerkte später Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das Trainerduo der TSG bildet. Doch wie schon so oft in dieser Runde nutzten die Seinen ihre Möglichkeiten nicht. Pech kam dann noch hinzu, als sie durch einen „unglücklichen Gegentreffer“ vor der Pause mit 0:1 in Rückstand gerieten.

In der zweiten Hälfte gelang dann Felix Hempel nach einem schönen Angriff – der KHC führte da schon mit 2:0 – der Anschlusstreffer 1:2. Ebenfalls erfolgreich war sein Teamkollege David Kläs, der die TSG auf 2:3 heranbrachte. Im letzten Viertel setzte das Heimteam alles auf die Offensivkarte und brachte für den Keeper Kai Musiol einen weiteren Feldspiel in die Partie. Aber ohne Erfolg. Noch zweimal schlug es im Lauterer Tor ein, und so stand am Ende eine 2:5-Niederlage. Gillmann sagte zur Saisonleistung seines Teams: „Es gab Positives, aber auch einige Ausrutscher.“ Von den zehn Ligaspielen gewannen die Buchenlocher vier, zweimal spielten sie remis. Im Endklassement stehen sie mit 14 Punkten auf Platz drei.

Mehr Spielanteile, aber wenige Chancen

Auch den Hockeydamen der TSG blieb ein siegreicher Saisonabschluss in der Oberliga verwehrt. Sie unterlagen dem Kreuznacher HC 1:5 (1:3). „Wir hatten mehr Spielanteile als der KHC, kreierten aber zu wenig Torchancen“, fasste der TSG-Trainer Kai Musiol die von seinem Team engagiert geführte Partie zusammen. Den einzigen Treffer der Buchenlocherinnen erzielte Annika Zill; sie verkürzte auf 1:3.

Am Ende siegten die Gäste mit 5:1 und damit „zu hoch“, wie Musiol fand. Seiner Mannschaft bescheinigte er, dass sie sich im Vergleich mit der Vorsaison „weiterentwickelt“ habe. Mit sechs Punkten aus acht Spielen belegen sie in der Schlusstabelle den vierten der insgesamt fünf Plätze.