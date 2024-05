Für die U19-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern geht es am Samstag zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Sandhausen. Die Roten Teufel haben sich dafür einiges vorgenommen.

Auch am vergangenen Wochenende sollte es nicht klappen: Gegen die SpVgg Greuther Fürth unterlagen die Nachwuchskicker vom FCK mit 0:3. Wie so oft in dieser Saison lag das große Manko in der Chancenverwertung. Die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Dennis Will zieht am Samstag noch einmal in die Schlacht. Und fest entschlossen wollen die Lauterer in der anstehenden A-Junioren-Bundesliga-Partie am Tabellennachbarn aus Sandhausen vorbeiziehen, um die nicht ganz so ansehnliche Bilanz noch etwas aufzupolieren.

Über den imaginären Strich kommen die Lauterer nicht mehr. Aber aufgrund der ab nächster Saison gültigen Ligareform ist ein Abstieg nicht möglich. Dennoch wurmt Trainer samt Mannschaft die aktuelle Punkteausbeute mehr als alles andere: „Wir haben uns für unseren betriebenen Aufwand ein ums andere Mal nicht belohnen können“, betont der Trainer. So auch gegen das Kleeblatt. Denn den Roten Teufeln wollte es beim Stand von 0:1 einfach nicht gelingen, die Partie auf null zu stellen. Dabei waren die Chancen doch so zahlreich. Allgemein war die vergangene Woche schwer zu verarbeiten. Nach einem 120-minütigen Pokalfight unter der Woche unterlagen die Lauterer bitter gegen Mainz 05. Und vier Tage später sollte gegen die Fürther einfach kein Tor fallen. „Wir sind alle traurig und sauer und mit den Ergebnissen höchst unzufrieden“, hält der Trainer fest.

In allen Bereichen gesteigert

Auch wenn sich die Lauterer von den Ergebnissen nur relativ wenig kaufen können, kann durchaus von einer positiven Entwicklung gesprochen werden. Will erklärt in diesem Zusammenhang: „Über die Saison hinweg haben wir uns in allen Bereichen gesteigert.“ Spielerisch kann die Mannschaft gegen praktisch jeden mithalten. Das hat unter anderem der Pokalfight mehr als deutlich zur Schau gebracht.

Noch genau einmal werden die Lauterer die Gelegenheit haben, sich zu beweisen. Und zwar am Samstag in Sandhausen. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Teufelself. Und sollten die Lauterer wieder gewinnen, dreht sich die Tabellenkonstellation. „Es wird die Mannschaft mit der besseren Einstellung zum Spiel gewinnen“, kündigt Will an. Denn die Elf, die gewinnt, wird in der Gesamttabelle über der anderen stehen. Und demzufolge lautet „Auswärtssieg“ die einzig logische Zielsetzung. Einmal noch werden die Nachwuchskicker Herz und Seele auf dem Platz lassen. Und alles daran setzen, den Dreier heimzubringen.