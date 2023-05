Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine Jungs kickten gerade – und der Trainer stand auf der Kasino-Bühne der Kammgarn und klopfte Fußball-Witze. So läuft’s halt beim Kreisligatrainer Uwe, der am Mittwoch mit seiner Show „Balla Balla“ Premiere in der Fußballstadt Kaiserslautern feierte und damit seiner Mannschaft Borussia Glück auf 07 den Gruppenausflug in den Zoo finanzierte.

Die Schnauze wieder schön grimmig. Die blonde, vokuhilamäßige Frisur wieder schön schief. Der blaue Trainingsanzug wieder schön zerknittert. Und die