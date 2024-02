Demokratie ist manches Mal „anstrengend“, gerade in der Funktion einer Oberbürgermeisterin. Darauf hat Beate Kimmel bei der Vorstellung des Demokratieladens hingewiesen. Eine Alternative zu ihr gebe es aber schlicht nicht, „dafür gibt es keinen Plan B, für mich ist es die Form, in der ich leben möchte“. Vom 8. bis 20. März wird in der Schneiderstraße 12, einem Leerstand, ein Programm rund um demokratierelevante Themen geboten, verschiedene Institutionen und Beiräte stellen sich dort vor. Die Stabsstelle Bildung und Ehrenamt der Stadt hat das Programm auf die Beine gestellt, das dank der Förderung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration kostenlos ist. Aus organisatorischen Gründen müssen aber Karten für die Veranstaltungen bei der Tourist Information abgeholt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Geboten werden Lesungen, Konzerte und Vorträge zu Themen wie Beteiligung, Vielfalt, Wahlen oder Antisemitismus. Die Programmpunkte finden sowohl in der Schneiderstraße 12 als auch in der Scheune des Stadtmuseums statt. Auch ein Pubquiz steht auf dem Plan, auf das sich Kimmel „besonders freut, dort zu zuhören und zuzuschauen“, sagt sie. Mitmachen wolle sie nicht, finde es aber spannend viele interessante Positionen der jungen Menschen in Kaiserslautern kennenzulernen. Organisiert wird das Quiz am Montag, 11. März, 19 Uhr, von der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt. Es findet im Glockencafé statt. „Ich freue mich schon auf die demokratischen Volkslieder, ich bin ja verdächtig, gerne zu singen“, erklärte Kimmel zudem am Rande der Präsentation. Uli Valnion wird die Lieder am Samstag, 9. März, ab 17 Uhr im Stadtmuseum anstimmen. Das gesamte Programm gibt es unter www.kaiserslautern.de/demokratieladen.snk