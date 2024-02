Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Knapp 70 Mitarbeiter, Kunden auf allen fünf Erdteilen und zu finden in Kaiserslautern in zentraler Lage: Die Expertise von Math2Market in Sachen Analyse und Design von Mikrostrukturen von porösen Medien und Verbundstoffen ist weltweit gefragt. Und: Das Unternehmen hat einen ehrgeizigen Plan, das Projekt 200.

Das Unternehmen vertreibt eine selbst entwickelte Software, GeoDict. Damit ist es, grob gesprochen, möglich, die Eigenschaften von Verbundstoffen und porösen Medien am Computer nachzubauen und einzelne