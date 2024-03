Am Wochenende entscheidet sich das Schicksal des SV Fischbach in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd. Das stark abstiegsbedrohte Team muss in den letzten beiden Saisonspielen punkten, wenn es mit dem Ligaverbleib klappen soll.

Wie schon die ganze bisherige Runde steht der SV Fischbach auch zum Abschluss vor zwei schwierigen Aufgaben, die er beide auch noch auswärts lösen muss. So tritt er am Samstag (13.30 Uhr) beim BC Remagen an, und am Sonntag (11 Uhr) folgt der finale Auftritt beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II. In beiden Partien lassen die nach 20 Ligaspielen mit 19 Punkten auf dem drittletzten der zwölf Tabellenplätze stehenden Fischbacher ihre beiden ausländischen Cracks aufschlagen: den Franzosen Tino Daoudal und den Dänen Oliver Nowak.

Schützenhilfe nötig

Vor allem Daoudal erwies sich im ersten Herreneinzel als Bank für den SVF. Sieben Mal trat der Franzose an, und sieben Mal verließ er zumeist nach kurzen Matches als Sieger das Spielfeld. Auch Nowak punktete fleißig. Fünf seiner sechs Einzelspiele gewann er, zudem war der Skandinavier noch an vier Doppelsiegen beteiligt. „Wir treten in Topbesetzung an“, sagt ein viel Zuversicht ausstrahlender Matti-Lukka Bahro, der ebenso wie Finn Busch zum Einsatz kommt. In den Damenpartien ruhen die Hoffnungen des SVF auf Louisa Marburger, Lena Germann und Katharina Nilges.

Bei allem Optimismus weiß Bahro aber auch, dass es, auch wenn alle Asse stechen sollten, am Schluss nicht reichen könnte. Brauchen er und seine Teamkollegen doch nicht nur Siege, sondern auch Schützenhilfe. Denn am Ende werden wohl drei Mannschaften den Gang in die Regionalliga antreten müssen. Für den SVF heißt das, dass er in der Tabelle noch mindestens einen Platz nach oben rücken muss. Da steht momentan noch mit zwei Punkten mehr der BC Offenburg. Dieser Konkurrent im Abstiegskampf sieht sich am Wochenende auch zwei schwierigen Aufgaben gegenüber: Zuerst spielt er gegen den Tabellenführer TSV Freystadt und danach gegen den Ligasiebten TuS Geretsried.

Mit der Unterstützung könnte es also klappen. Aber wie stehen die Chancen, dass Fischbach gegen Remagen und Bischmisheim punktet? In der Vorrunde gab es gegen beide Gegner Niederlagen. „Remagen ist schwer einzuschätzen“, sagt Bahro und fügt hinzu, dass der derzeitige Tabellenachte an einem guten Tag „jede Mannschaft in der Liga schlagen kann“. Unberechenbar ist auch die zweite Garnitur des 1. BC Bischmisheim. Treten die Saarländer in starker Besetzung an, sind die Aussichten der Fischbacher nicht allzu gut.