Am Samstag ist im Buchenloch ein kegelsportlicher Höhepunkt angesagt. Zu Gast ist Tabellenführer SKV Rot Weiß Zerbst, ein Garant für Superergebnisse. Im Kegelsport ist Zerbst das, was Bayern München bei den Fußballern ist.

DKBC-Bundesliga

TSG Kaiserslautern - SKV Rot Weiß Zerbst (Samstag, 12 Uhr, TSG-Bahnen). Vor der Wende waren die Anhaltiner eine Abteilung des TSV Rot Weiß Zerbst, waren zu DDR-Zeiten zehn Jahre lang in der DDR-Oberliga erfolgreich. 1999 verselbstständigten sich die Kegler und gründeten am 19. Februar den Sportkeglerverein Rot Weiß Zerbst. 2003 in die Bundesliga aufgestiegen, begann der Höhenflug für den aktuell 15-fachen Deutschen Meister auf nationaler Ebene 2006 im Pokalwettbewerb des Deutschen Keglerbundes, den die Zerbster siebenmal gewannen. Aber auch international sind die Rot-Weißen absolute Spitzenklassen, waren zehnmal Weltpokal- und viermal Champions-League-Sieger. Gegen solch einen übermächtigen Gegner zu gewinnen, davon kann man im Prinzip nur träumen. Der Traum erfüllte sich allerdings in der Vorwoche überraschend für den Tabellenzweiten SKK Chambtalkegler Raindorf in Zerbst. Gegen die sich erneut auf Meisterkurs befindlichen Gäste können die TSGler aber nur versuchen, die drohende Niederlage einzugrenzen. Trainerin und Pressewartin Alessia Kappler denkt, „dass Zerbst alle Bahnrekorde am Samstag holt. Wir müssen einfach nur mitspielen und es genießen, alles andere wäre viel zu hoch für uns.“

DCU-Bundesliga

SKC Mehlingen - KV Bad Langensalza (Samstag, 14 Uhr, Keglerstubb Mehlingen). Die personelle Lage ist beim SKC Mehlingen weiter angespannt. Die Sportliche Leitung hofft, dass von den angeschlagenen Spielern etliche zurückkommen, denn es müssen wieder drei Mannschaften auf die Bahnen gebracht werden. Vor dem Bundesligasaisonfinale sind die Gäste aus Thüringen trotz ihres Heimsieges in der Vorwoche noch nicht ganz auf der sicheren Seite. Es könnten am Ende der Saison vier Mannschaften mit der gleichen Punktzahl am Tabellenende stehen. Mit Marcus Elster, Heiko Zenker und Maik Frederich unter den Besten der Auswärtsschnittliste darf das Gästeteam auf keinen Fall unterschätzt werden. Auch wenn die Hausherren das Spiel ohne großen Druck angehen können, ist wieder eine gute Heimleistung erforderlich, um das Spiel offen zu gestalten. Pressewart Wolfgang Heß ist sich sicher: „Gelingt uns wie im letzten Heimspiel ein Ergebnis um 5700 Kegel, sollten die Punkte in Mehlingen bleiben.“

2. DCU-Bundesliga Nord Frauen

BG Wiesbaden - SKC Viktoria Miesau (Sonntag, 12 Uhr, Schulsporthalle Wiesbaden). Mit diesem Spiel geht die Saison offiziell zu Ende, wenn da nicht noch etliche Spiele, die im April ausgetragen werden, auf der Nachholliste stünden. Bedingt durch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Corona war das nicht zu verhindern. Erst wenn diese Spiele ausgetragen wurden, entscheidet sich, wer Meister und Vizemeister wird. Aktuell befindet sich Viktoria Miesau punktgleich mit dem Tabellendritten SKC Monsheim und jeweils zehn Spielen auf Platz drei. Nach der Schützenhilfe in der Vorwoche mit dem Sieg der SKG Bad Soden-Salmünster über Tabellenführer KV Grünstadt, der am letzten Spieltag pausiert, haben SKC Monsheim und Viktoria Miesau noch Chancen, die Leiningerinnen vor dem Zieleinlauf abzufangen. „Um dranzubleiben“, sagt Sportwartin Monika Hirsch, „müssen wir in Wiesbaden bei der zu Hause nur einmal besiegten BG wieder mit einer kompletten Mannschaftsleistung aufwarten.“

LfV-Regionalliga Rheinland-Pfalz

Frauen

TSG Kaiserslautern - KV Mutterstadt (Sonntag, 12 Uhr, TSG-Bahnen). „Nach dem deutlichen und in der Summe ungefährdeten Sieg auf den anspruchsvollen Bahnen beim TSV Schott Mainz II haben wir uns im Moment eine kleine Siegesstraße gebaut. Wenn wir die nächsten Spiele auch so mutig angehen, können wir gegebenenfalls noch ein bisschen klettern in der Tabelle“, informiert Trainerin und Pressewartin Alessia Kappler. Nachdem die Gäste seit fünf Spielen erfolgreich sind und gegen den Spitzenreiter Gut Holz/Blau Weiss Plankstadt und den Tabellenzweiten TuS Gerolsheim punkteten, ist die Partie für das TSG-Sextett eine Herausforderung. Dem hält Alessia Kappler entgegen: „Wir konnten in den letzten Spielen viel Selbstvertrauen aufbauen. Natürlich hoffen wir, dass es uns auch gegen Mutterstadt gelingt zu punkten. Aber für unsere Gäste steht viel auf dem Spiel, so dass es kein leichtes Unterfangen für uns sein wird.“

LfV-Regionalliga RLP/Nordbaden

TSG Kaiserslautern II - TuS Gerolsheim (Samstag, 15.30 Uhr, TSG-Bahnen). Mit dem Sieg beim KV Mutterstadt II hat sich die zweite Lauterer Garnitur in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden von Platz zehn auf neun etwas Luft verschafft, ist aber noch nicht über den Berg. Deshalb ist jeder Punkt in den fünf noch zu absolvierenden Spielen wichtig. Das gilt auch für den noch um die Meisterschaft mitkämpfenden Tabellenvierten, bei dem sich nach der spektakulären Heimniederlage gegen die Kegelfreunde Sembach der Druck erhöht hat. Trainerin und Pressewartin Alessia Kappler: „Wenn die Mannschaft entsprechend gestellt werden kann, sollte sich ein schönes Duell ergeben. Für Gerolsheim ist es ein sehr wichtiges Spiel, wir möchten natürlich die gute Serie halten.“

Stolzer Kranz Walldorf - SKC Mehlingen (Samstag, 13 Uhr, Astoria-Halle Walldorf). Beim Tabellendritten mit Meisterschaftsambitionen hängen die Punkte auf den anspruchsvollen Bahnen hoch. Die Hausherren kämpfen mit dem punktgleichen Tabellenzweiten Frei Holz Plankstadt um den Aufstiegsplatz in die 2. Bundesliga und werden deshalb hoch motiviert auf die Bahnen gehen. Mit einem Heimschnitt von knapp unter 3400 Kegel und erfahrenen Bundesligaspielern sind die Walldörfer nur schwer zu knacken. Für Mehlingens Pressewart Wolfgang Heß ist klar: „Eine Niederlage für unser Team wäre kein Rückschlag. Einen Sieg in Walldorf habe ich sowieso nicht auf meiner Rechnung.“

Kegelfreunde Sembach - SKC 46 Kronau (Samstag, 15 Uhr, Kegelcenter Sembach). Nach dem Gerolsheimer Knüller sind die Sembacher auf Platz eins plötzlich Geheimfavorit. Aber fünf Spieltage sind noch eine lange Wegstrecke mit etlichen Stolperfallen. So sieht es auch Pressewart Lukas Lamnek: „Vorrangig ist, vor TuS Gerolsheim und KSV Kuhardt zu bleiben, die aktuell auf den Plätzen vier und fünf liegen.“ Zweitrangig für ihn sei, vielleicht wirklich am Ende an der Spitze zu thronen. Wie bisher werde von Spiel zu Spiel geschaut und die Hausaufgaben erledigt. Mit Kronau kommt ein unbekanntes und inkonstantes Team ins Kegelzentrum. Lukas Lamnek geht aber davon aus: „Spielen wir zuhause unseren Stiefel, wird es für die Gäste ganz schwierig.“ Sven Hien und Matthias Tiedemann kehren voraussichtlich in den Kader zurück, Daniel Kudla, Lukas Lamnek und Michael Schäfer fallen weiterhin aus.

DCU-Regionalliga Rheinhessen/Pfalz

SKC Monsheim II - Kegelfreunde Sembach (Samstag, 15 Uhr, Bürgerhaus Großkarlbach). Am offiziell letzten Saisonspieltag kann in der Liga noch kein Schlussstrich gezogen werden: Es müssen noch vier verlegte Spiele ausgetragen werden. Deshalb ist auch der Kampf um die Meisterschaft noch nicht entschieden, auch wenn die Kegelfreunde die Tabelle anführen. Um weiter vorn zu bleiben, ist ein Sieg beim Mitkonkurrenten auf Platz drei erforderlich. „Damit könnten wir wohl eine kleine Vorentscheidung erzwingen“, sagt Pressewart Lukas Lamnek. Bleibt der Kader von weiteren Ausfällen verschont – so Corona will –, können die Sembacher mit einer schlagkräftigen Truppe an den Start gehen und einen Auswärtserfolg anvisieren. Denkbar ist, dass mit Christian Schenk und den Brüdern Jonas und Valentin Hudel drei Ex-Monsheimer an ihrer alten Wirkungsstätte zur Kugel greifen.