„Spiele wie dieses Derby sind das Salz in der Suppe“, sagt Daniel Meisenheimer, Trainer des SV Steinwenden, vor der Begegnung mit seinem Ex-Verein. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der SVS den SV Hermersberg, und für beide geht es um was.

Mit dem 6:1 beim TuS Rüssingen hat der SVS seinen ersten Dreier im neuen Jahr in der Verbandsliga geholt und wichtigen Boden im Abstiegskampf gutmachen können. Nachdem im Heimspiel gegen