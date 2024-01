In Dansenberg und Mölschbach werden die Weihnachtsbäume erst am Donnerstag abgeholt. Die ursprünglich angekündigten Abholtermine hätten nicht eingehalten werden können, erklärte Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, auf Nachfrage. In Dansenberg sollten die Bäume am Dienstag, in Mölschbach am Mittwoch abgeholt werden. Wegen der schlechten Witterung in der vergangenen Woche gebe es allerdings einen Abfuhrrückstand. Dies führe in Dansenberg und Mölschbach dazu, dass die Weihnachtsbäume erst am Donnerstag abgeholt werden können.