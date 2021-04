In der Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga herrscht Hochspannung. Mittendrin statt nur dabei ist der TuS Dansenberg, der nach dem Auftaktsieg gegen den TV Willstätt am zweiten Spieltag beim VfL Pfullingen unter die Räder kam. Nun hat die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker Zeit, um die Niederlage aufzuarbeiten. Das richtungsweisende Heimspiel gegen Topfavorit HSG Krefeld Niederrhein findet am 1. Mai (19.30 Uhr) statt.

Ecker war nach der 24:34-Pleite in Pfullingen alles andere als begeistert. Dass der Trainer die Rote Karte gegen Topspieler Jan Claussen, der bereits nach 44 Sekunden nach einer missglückten Abwehraktion vom Platz flog, nicht als Alibi für den nach dem Seitenwechsel desaströsen Auftritt seiner Mannschaft missbrauchte, ehrt den A-Lizenzinhaber. Und das, obwohl der Matchplan ohne den in Abwehr und Angriff gleichermaßen wichtigen Routinier bereits kurz nach dem Anpfiff Makulatur war. „Ein wenig mehr Fingerspitzengefühl“, hätte sich Dansenbergs Teammanager Alexander Schmitt in dieser Situation von den beiden Unparteiischen erhofft, die nach einem kurzen Zwiegespräch die Höchststrafe aussprachen.

Einen Videobeweis gibt es nicht, sonst hätten es die Referees vielleicht auch bei einer Zeitstrafe belassen. Die Bilder von Sportdeutschland.TV ließen jedenfalls kein krass sportwidriges Verhalten von Claussen erkennen, dessen Gegenspieler trotz des Körperkontaktes zum 1:0 traf und seinen Wurf demnach ungehindert ausführen konnte.

Schwere Aufgabe

„Wir wussten im Vorfeld, dass die Auswärtsaufgabe in Pfullingen vermutlich die schwerste in der Vorrunde sein würde. Dementsprechend haben wir auch die Vorbereitung darauf ausgerichtet. Wir haben aber viele junge Spieler, denen die Erfahrung in absoluten Spitzenspielen fehlt. Das wurde nach der frühen Roten Karte gegen Claussen deutlich“, analysierte Ecker.

Die Hinausstellung des Routiniers war sicher mitentscheidend, aber keinesfalls ausschlaggebend für die auch in der Höhe verdiente Niederlage. Ein Robin Egelhof in Topform war schlicht und einfach zu wenig, um beim amtierenden Vizemeister der Süd-Staffel über 60 Minuten auf Augenhöhe agieren zu können.

Lieber einmal deutlich, als mehrfach knapp verlieren? Für Ecker keine Option: „Es ist schon ein Unterschied, ob du so ein Spiel mit fünf oder mit zehn Toren Unterschied verlierst. Natürlich ist die Stimmung nach so einem Auftritt mies, die Niederlage müssen wir jetzt aufarbeiten.“

Rückblende

Ecker ist erfahren genug um zu wissen, dass es solche Spiele gibt, in denen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr viel zusammenläuft, auch wenn ihm das als Trainer des TuS Dansenberg zuvor erst einmal passiert war: Am 2. Februar 2020 ging seine Mannschaft im Spitzenspiel beim späteren Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck mit 20:40 baden. Es sollte bis zum jüngsten Auftritt in Pfullingen die letzte Niederlage der Schwarz-Weißen gewesen sein. Auch deshalb hält der Trainer wenig davon, nach einem schlechten Spiel gleich alles in Frage zu stellen. Wohl wissend, dass sich seine Mannschaft in allen Belangen steigern muss, um in der Vorrundengruppe B unter die ersten vier zu kommen.