Der TuS Dansenberg II hat sich in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einer zu erwartenden Niederlage in die rund dreiwöchige Osterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou unterlag am Samstag beim designierten Meister TV Homburg mit 20:39 (9:22).

Die Gäste mussten zahlreiche Ausfälle verkraften. „Man hat gerade zu Beginn der Partie gemerkt, dass wir in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt haben und Spieler auf für sie ungewohnten Positionen zum Einsatz kamen. Im weiteren Spielverlauf hat sich das dann ein wenig relativiert. Die zweite Halbzeit war dann ganz ordentlich“, bilanzierte Dansenbergs Niklas Jung.

Ohne Spieler wie Abwehrrecke Christopher Seitz, Torjäger Steffen Kiefer und Nachwuchs-Ass Ben Kölsch, hatten die Schwarz-Weißen nie den Hauch einer Chance. Homburg hatte Ball und Gegner fest im Griff. „Das Spiel war früh entschieden, sodass ich den ein oder anderen Spieler schonen konnte. Wir haben stressige Wochen hinter uns und werden die Pause zum Regenerieren nutzen. Die schweren Spiele gegen Vallendar und Offenbach haben ihre Spuren hinterlassen, die Siege waren nicht immer unbedingt verdient. Budenheim sitzt uns nach wie vor im Nacken, dennoch wollen wir unser Ding natürlich durchziehen“, erläuterte TVH-Coach Steffen Ecker.

Nach etwa zehn Minuten ist es entschieden

Die rund 120 Zuschauer in Homburg bekamen gegen Dansenberg II eine einseitige Partie zu sehen, die beim Stand von 0:10 (11.) aus Sicht der Gäste bereits gelaufen war. Fortan konnte es nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Die mit zahlreichen Spielern aus der dritten Mannschaft und der eigenen A-Jugend angetretenen Westpfälzer wehrten sich nach Kräften, um die sich abzeichnende Niederlage im Rahmen zu halten.

Die meisten TuS-Treffer gingen auf das Konto des siebenfachen Torschützen Henry Hofmann. Auch Simon Flesch (5/2) und Nils Bechtel (4) konnten sich ab und an in Szene setzen.

Die heiße Phase der Saison, in der es gegen die unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib geht, beginnt für Dansenberg II am 16. April um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen das derzeitige Schlusslicht HSG Rhein-Nahe Glan (8:40 Punkte). Eine Woche später steht das Duell beim punktgleichen Vorletzten HSG Worms (9:39 Punkte) auf dem Programm. Das dritte Keller-Duell steigt Ende April zuhause gegen die VTZ Saarpfalz (12:34), die momentan den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz belegt und ein Spiel weniger als ihre drei Verfolger absolviert hat.