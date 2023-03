Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts in Goslar haben am Freitag die Gefahr von Corona-Ansteckungen bei Veranstaltungen in der Fruchthalle gemessen. Mithilfe einer technisch aufgerüsteten Puppe soll der Aerosol-Ausstoß ermittelt und dokumentiert werden.

Ähnliche Messungen haben die Fraunhofer-Experten bereits im Dortmunder Konzerthaus vorgenommen. Ihr Augenmerk gilt der Ausbreitung von Aerosolen in Kultureinrichtungen, die über moderne Lüftungsanlagen