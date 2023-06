Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich bin nicht der Selfmade-Man, der es aus eigener Kraft geschafft hat. Ich bin das Produkt der Hilfe anderer Menschen“, sagt Autor und Journalist Christian Baron. Am Montag diskutierte er in der Friedenskapelle nach einer Lesung rund ums Thema Armut in Deutschland – und in Lautern.

Es war brechend voll in der Friedenskapelle. Dorthin hatte das Sozialforum Kaiserslautern in Kooperation mit der Volkshochschule für die Veranstaltung geladen: Keine Frage, der in Kaiserslautern