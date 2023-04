Das Chawwerusch-Theater ist am kommenden Wochenende wieder einmal zu Gast in Kaiserslautern. Am 29. April, 20 Uhr, und am 30. April, 18.30 Uhr, stellt das südpfälzische Mundart-Ensemble im Theaterzelt am Warmfreibad seine Version der Odyssee von Homer vor.

„Die Drei von der Odyssee“ heißt das Stück aus der Feder von Walter Menzlaw, in dem sich das Ensemble einen Klassiker vornimmt. Wie zu erwarten, ist Odysseus (Thomas Kölsch) die Hauptfigur. Aber da sind auch noch Elpenor (Stephan Wriecz) und Eurylochos (Ben Hergl), zwei von vielen namenlosen Gefährten auf seiner Irrfahrt.

Laut Ankündigung will das Stück „nicht einfach am Mythos kratzen, sondern demontiert ihn“. Homers Held wird zum führungsschwachen Kapitän, der ständig mit Kopfschmerzen kämpft und ohne seine Mitstreiter verloren wäre. Elpenor und Eurylochos sind auf jeden Fall überzeugt, dass es ihre guten Ideen waren, die ihn immer wieder gerettet haben. So stolpert das Trio planlos durch eine „neue“ Odyssee. Was die Männer auf ihrer Reise durchs Mittelmeer erleben, klingt überraschend neuzeitlich. Sie sind in einer Nussschale auf der Suche nach Heimat, traumatisiert vom Krieg und von dem, was hinter ihnen liegt. Sie manipulieren das Wetter, ohne sich über die Folgen klar zu werden. Ihr Fleischkonsum stürzt so manche Region ins Unglück.

Die Inszenierung von Jürgen Flügge, der auch das Bühnenbild konzipierte, konzentriert sich auf einige wenige Requisiten mit großer Aussagekraft.

Info

Karten per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder unter Telefon 0631 3675 209.