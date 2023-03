Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die junge Cellistin Natalia Dauer fesselte am Sonntag die Besucher in der Christuskirche in Kaiserslautern mit einem abwechslungsreichen Programm. Die Musikerin aus Bad Säckingen ist gerade auf Tournee und spielt dabei ausschließlich in Christuskirchen.

Natalia Dauer studiert derzeit noch an der Musikhochschule in Karlsruhe und ist doch schon Profi: Bereits mit sieben Jahren gewann die Deutsch-Italienerin ihren ersten Wettbewerb, 2019 beendete sie ihr Bachelor-Studium