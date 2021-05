Die Chancen für Kaiserslauterer Schulen auf Luftfilter sind stark gestiegen. Nach der Ankündigung des Bundes, Zuschüsse zu zahlen, könnte die Stadt Kaiserslautern die Anschaffung in Erwägung ziehen.

In der Bauausschussitzung am Montag fragte Lea Siegfried (Grüne), ob die Stadt nach der Ankündigung des Bundes die Sache neu angehen wolle. Im Stadtrat war über Luftfilter heiß diskutiert worden, denn bisher mangelte es an Förderung.

„Ich bin froh, dass wir noch nichts beschlossen haben“, erwiderte Baudezernent Peter Kiefer (FWG). Bei einer früheren Anschaffung hätte man erhebliche Summen verschenkt; er geht von einem Zuschuss in Höhe von 90 Prozent aus. Nun habe man eine völlig neue Sachlage. Er rechnet damit, dass das Thema in der nächsten Stadtratssitzung auf der Tagesordnung stehen wird, sagte er auf Nachfrage.