Die Maikerwe beginnt am Freitag: Züge fahren am Wochenende nicht, übers Kiffen auf Lauterer Volksfesten wurde in den vergangenen Wochen heftig diskutiert. Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbands, schaut dennoch optimistisch auf das Spektakel. Auch weil es de facto trotzdem verboten bleibe, Cannabis zu konsumieren. Die Stadt kündigt Kontrollen an.

In den Tagen nach der (ersten) Stadtratsentscheidung im April „wurde teils suggeriert, dass es jetzt erlaubt wäre, auf der Kerwe zu kiffen. Das ist nicht der Fall, kiffen ist ja generell in