Gelungener Saisoneinstieg für die Bogenschützen aus der Region. Der SV Bruchmühlbach schießt sich sowohl in der Ober- als auch in der Pfalzliga auf Platz eins. Der SV Schopp nimmt in der Oberliga Platz drei ein.

Von einem verstolperten ersten Match mal abgesehen, haben die Oberliga-Bogenschützen des SV Bruchmühlbach in der Miesauer Halle gezeigt, was in ihnen steckt. Nach einer beeindruckenden Leistung auch der Nachwuchsschützen stand das Team am Ende auf Tabellenplatz eins. „Das war überraschend und freut mich total“, hatte Trainer Michael Zahm, nicht so ganz damit gerechnet. „Es war eine starke Leistung, die das Team heute ablieferte. Egal in welcher Zusammenstellung geschossen wurde, es harmonierte und funktionierte hervorragend. Marco und Justine als Nachwuchs konnten ihr Können super zeigen.“

Die Bruchmühlbacher leisteten sich allein gegen den Aufsteiger aus Schwabenheim einen Matchverlust. Ob sie noch nicht wach waren oder den Gegner unterschätzten, sei mal dahingestellt, jedenfalls nahmen die Schwabenheimer das Anfangsmatch mit einem Sieg von 6:2 auf ihre Habenseite mit. Die Bruchmühlbacher Freddy Barthelemy, Christian Buhles, Jan Loibnegger, Marco Weilacher und Justine Morgenstern waren nun sowas von wachgerüttelt und platzierten alle nachfolgenden Pfeile gewinnbringend.

Langsam läuft es rund

Im zweiten Match gegen Kandel brauchte es zwar noch die volle Distanz der fünf einzelnen Sätze. Die Teams aus Landau, Ramsen und Hatzenbühl wurden dann aber bereits locker mit 6:0 anscheinend mühe- und hürdenlos davongefegt. Gegen Mommenheim, das genau wie Bruchmühlbach die Fühler hin zur Tabellenspitze ausgestreckt hatte, musste Bruchmühlbach dann wieder über vier Sätze gehen. Am Ende stand aber auch hier der Sieg mit 7:1 auf dem Konto.

So richtig rund lief es für Bruchmühlbach gegen den SV Schopp. 6:0 hieß es gegen das zweite Westpfälzer Team bei erzielten 57 von 60 möglichen Ringen. Eine Ansage. Dabei hatten die Schopper ihr Match gegen die Schwabenheimer zuvor gewinnen können, und auch gegen Kandel, Landau und Hatzenbühl wussten sie sich durchzusetzen. Mit einer Niederlage gegen Mommenheim standen die Schopper am Ende des ersten Wettkampftages auf Tabellenplatz drei hinter Mommenheim und Bruchmühlbach.

Lob für den Nachwuchs

Michael Zahm hatte seinen Mannschaftsplatz in der Oberliga für den Nachwuchs geräumt und startete in der Pfalzliga mit Chloé Barthelemy, Ann-Kathrin Bader, Kai Raab, Lars Stephan. Auch die Pfalzliga absolvierte ihren ersten Wettkampftag in der Miesauer Halle, und auch hier war der SV Bruchmühlbach erfolgreich.

In der mit fünf Mannschaften dünn besetzten Pfalzliga zählen als Mannschaftsergebnis nur die drei besten Einzelergebnisse nach zweimal 30 Pfeilen von vier zuvor festgelegten Sportlern. Für Bruchmühlbach wurden am Ende Ann-Kathrin Bader, Chloé Barthelemy und Michael Zahm gewertet. „Beide Mädels lieferten echt gute Ergebnisse ab“, war Zahm voll des Lobes für den Vereinsnachwuchs.

Am 3. Dezember geht es für die Bogenschützen in der Pfalz- und in der Oberliga beim ESV Landau in die zweite Runde. „Beide Mannschaften wollen dort an ihre gezeigten Leistungen anknüpfen und die Tabellenführung verteidigen“, blickt der Bruchmühlbacher Michael Zahm schon mal nach vorne.

Tabelle

Pfalzliga

1. SV Bruchmühlbach II 1563 Ringe

2. BSV Worms Pfeddersheim 1528

3. Sgi Oberotterbach 1496

4. TG Waldsee II 1428

5. SV Wörth 1273

Oberliga

1. SV Bruchmühlbach 39:11 Sätze/28 Differenz/39:11 Matchpunkte

2. SC Mommenheim 37:23/14/11:3

3. SV Schopp 28:28/0/8:8

4. BSV Kandel 31:25/6/7:7

5. TSG Schwabenheim 30:32/-2/6:8

6. SV Ramsen 20:30/-10/6:8

7. SSV Hatzenbühl 20:32/-12/4:10

8. ESV Landau 13:37/-24/2:12