Am Bistro Stellwerk am Dorfplatz sind starke Schäden im Außenputz der Fassade festgestellt worden, die behoben werden müssen. Die Kosten dafür würden sich laut einer groben Schätzung der Bauabteilung der Verbandsgemeinde auf zirka 15.000 Euro belaufen, gab Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag bekannt. Nach Aussage der Bauabteilung sollten die Sanierungsarbeiten möglichst schnell vergeben werden, um weitere Schäden an der Fassade zu vermeiden. Jochen Kassel (CDU) fragte, wie schon nach acht Jahren solche Schäden entstehen können. Die Verwaltung solle prüfen, ob nicht ordnungsgemäß gebaut wurde. Bonhagen (SPD) sowie seine Fraktion sehen die Sanierungsarbeiten auch aus optischen Gründen als erforderlich an. Bonhagens Vorschlag, die Verwaltung zu beauftragen, schnellstmöglich alles in die Wege zu leiten und zu überprüfen, ob ein Regressanspruch gegen die frühere Firma besteht, wurde einhellig zugestimmt.